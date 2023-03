Auch der dritte Anlauf, eine neue Führung für den im Jahr 1905 gegründeten Ortsverein Münchweiler des Pfälzerwaldvereins zu finden, schlug fehl. Der Verein wird jetzt aufgelöst. Für die Fritz-Claus-Hütte des Vereins wurde bereits ein Käufer gefunden.

Mit dem bevorstehenden Verkauf des Vereinsheims ist den jetzt zu Liquidatorinnen bestimmten Sabine Zimmermann (bisherige Vorsitzende) und Martina Belzer (Stellvertreterin) eine Last genommen worden. Lediglich die notarielle Beurkundung steht noch aus, dann ist der Verkauf unter Dach und Fach.

Sabine Zimmermann, seit 25 Jahren im Verein und seit 20 Jahren in die Vorstandsarbeit eingebunden, steht seit 2014 an der Spitze des PWV, dessen Geschichte bald endet. „Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden. Natürlich tut es mir leid, dass wir niemanden gefunden haben“, sagt sie. Bei der Versammlung am Freitag hatten 13 der 15 anwesenden Mitglieder – der Verein zählt insgesamt 85 Mitglieder – für die Auflösung gestimmt, eine Nein-Stimme und eine Enthaltung gab es noch.

Verein kauft Hütte und Inventar

Zimmermann schaut „irgendwie hoffnungsvoll“ in die Zukunft. Und das aus zweierlei Gründen: Zunächst sei die Last des Vereinsheims von den Schultern der Verantwortlichen genommen worden. „Es hat sich ein Verein gefunden, der das Grundstück mit Hütte und Inventar kauft“, berichtet Zimmermann erfreut. Man habe die Hütte zu einem guten Preis verkaufen können, sagte die bisherige Vorsitzende. Zur 1971 erbauten Hütte gehört ein 2200 Quadratmeter großes Gelände. Zimmermann sagte, dass die Heizung in der PWV-Hütte kaputt sei. Den Käufernamen wollte sie nicht sagen. „Erst wenn alles notariell geregelt ist, geben wir den Namen bekannt“, macht Zimmermann deutlich.