Eigentlich sollte Roche zufrieden sein: Die Geschäfte laufen sehr gut in Deutschland. Der Schweizer Pharmakonzern baut hierzulande deutlich Stellen auf – auch in Mannheim. Und er investiert massiv. Und doch warnte das Management am Dienstag in ungewöhnlich scharfen Worten.

Roche kündigte eine der größten Einzelinvestitionen bisher in Deutschland an: 600 Millionen Euro sollen in den bayerischen Standort Penzberg fließen. Dort wird ein neues Produktionsgebäude