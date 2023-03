Gleich an zwei Wochenenden wird dieses Jahr das Mandelblütenfest in Gimmeldingen gefeiert. Was alles geplant ist, wann es los geht und wo man am besten parken kann.

Schon jetzt blühen einige Blüten an den Mandelbäumen, die die Pfalz in ein leichtes Rosa färben. Die Mandelblüten läuten nicht nur den Frühling ein, sondern mit dem Gimmeldinger Mandelblütenfest auch den Start der Weinfest-Saison in der Pfalz. Auch wenn das Fest zum Saisonstart stets dasselbe ist, gibt es auch dieses Mal wieder Neuerungen. Das Wichtigste im Überblick.

Wann geht das Mandelblütenfest los?

In diesem Jahr gibt es ein neues Konzept für das Fest: Schon seit Anfang März haben der Stadt Neustadt zufolge einige Weingüter in Gimmeldingen als Straußwirtschaften geöffnet. Außerdem wird die „Gimmeldinger Mandelblüte 20.23“ diesmal auf zwei aufeinanderfolgende Wochenenden verteilt – anders als noch vor der Corona-Pandemie. Das soll den aus den Vorjahren bekannten Besucheransturm entzerren, wie die Veranstalter mitteilen. Wann genau das Mandelblütenfest veranstaltet wird, bleibt noch offen und wird demnächst von den Organisatoren bekanntgegeben. Der Starttermin ist unter anderem von der Wetterlage und dem Blütenstand abhängig.

Was ist geplant?

Neben einigen Straußwirtschaften wird es an den Festwochenenden zusätzlich weitere Ausschankstellen auf den Feldwegen geben, teilte Martin Franck, Geschäftsführer der Neustadter Tourist, Kongress und Saalbau GmbH der RHEINPFALZ vor Kurzem mit. Rund 20 Ausschankstellen sollen es dann der Stadt zufolge werden. Dazu kommen über 20 Beschicker, die für das Essen sorgen werden. Daneben wird es aber auch Stände mit Kunsthandwerk, typisch pfälzischen Produkten sowie einem Kinderangebot geben.

Wo wird das Mandelblütenfest veranstaltet?

Die Festmeile wird sich an den beiden Wochenenden in Gimmeldingen über die Neubergstraße (Beginn am König-Ludwig-Pavillon, Ortsausgang Königsbach), die Peter-Koch-Straße, über das Dorfzentrum bis in die Kurpfalzstraße ziehen. In diesem Jahr wird es zudem erstmals abseits der Festmeile am „Keschteplätzel“ eine weitere Weinausschankstelle geben, wie die Stadt mitteilt. Der Platz ist über den Panorama-Wanderweg zwischen dem Mußbacher Bahnhof und dem Blumengeschäft Schupp erreichbar.

Wie kommt man zur Gimmeldinger Mandelblüte?

Jedes Jahr aufs Neue gibt es zum Mandelblütenfest einen großen Besucherandrang. Deshalb wird es auch in diesem Jahr wieder verstärkte Zugtaktungen geben. Alle Informationen zur Anreise:

Verstärkte Taktung der S-Bahn von Mannheim und Kaiserslautern.

Verstärkte Taktung der S-Bahn zwischen Neustadt und Bad Dürkheim.

Es wird kostenfreie Shuttles von 10 bis 18 Uhr geben: ab Hauptbahnhof Neustadt Richtung Haardt (sechs Mal in der Stunde) und halbstündlich ab dem Weinstraßenzentrum Richtung Haardt (Bushaltestelle ist am Hela-Zentrum, dort ist Parken kostenlos möglich).

Wer zu Fuß bis nach Gimmeldingen laufen möchte, für den gibt es ausgewiesene Fußstrecken vom Bahnhof Mußbach, Bahnhof Neustadt-Böbig und vom Neustadter Hauptbahnhof.

Wo kann man parken?

Wer mit dem Auto anreist, kann im südlichen und nördlichen Teil von Gimmeldingen parken. Dort werden Parkplätze ausgeschildert, die kostenpflichtig sein werden (drei Euro). Weitere Möglichkeiten gibt es in Neustadt an der Festwiese, im Parkhaus Klemmhof, am Weinstraßenzentrum und an der Hetzel-Galerie (teilweise gebührenpflichtig). Diese und weitere Parkmöglichkeiten sind in der untenstehenden Karte verlinkt:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=12520k48eAVvYpClgiWwq8PeCE8OE7zk&usp=sharing