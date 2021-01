Joe Biden ist der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Der 78-jährige leistete am Mittwoch um 17.48 Uhr deutscher Zeit vor dem Obersten Richter des Landes, John Roberts, in Washington den traditionellen Amtseid. Biden ist der 46. Präsident seit 1789. Sein Vorgänger Donald Trump nahm an der Amtseinführung auf den Terrassen des US-Kapitols nicht teil und bricht damit eine Tradition. Andere frühere Präsidenten wie George W. Bush und Barack Obama hingegen folgten der Einladung. Auch Trumps Vizepräsident Mike Pence erschien.

Die feierliche Zeremonie im Herzen der amerikanischen Hauptstadt war überschattet von der Corona-Pandemie und ungewöhnlich hohen Sicherheitsvorkehrungen. 400.000 US-Amerikaner sind bisher an oder mit Covid-19 gestorben. Nach dem Sturm des US-Kongresses am 6. Januar befürchtete die Bundespolizei FBI Anschläge von fanatischen Anhängern des scheidenden Präsidenten Trump.

Trump flog nach Florida

Trump verließ das Weiße Haus am Mittwoch um 14.18 Uhr deutscher Zeit und flog nach Florida. Dort hat der gebürtige New Yorker seit längerem seinen ersten Wohnsitz. „Habt ein gutes Leben, wir sehen uns bald wieder“, sagte er am Mittwoch vor Anhängern.

