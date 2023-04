Der Flughafen Hahn ist offenbar verkauft. „Der Zuschlag an die Trierer Triwo kann für den Hunsrückflugplatz Hahn nur als Glücksfall gewertet werden“, teilte Joachim Streit, Vorsitzender der Freie-Wähler-Landtagsfraktion in Mainz am Abend in einer Pressemitteilung mit. Mit dessen Geschäftsführer Peter Adrian sei nun „einer der renommiertesten deutschen Wirtschaftsführer verantwortlich für die Entwicklung des Hahns“. Adrian ist der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Dem „Trierische Volksfreund“ gegenüber bestätigte Adrian die Übernahme. Der Flughafen ist insolvent. Im Gespräch als neuer Eigentümer war auch ein russischer Investor, dessen Engagement aber im Berliner Bundeswirtschaftsministerium intensiv geprüft wurde. Laut Streit ist Triwo erfahren im Flughafenmanagement, unter anderem in Zweibrücken.