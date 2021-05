In der kommenden Woche werden die Corona-Beschränkungen weiter gelockert werden. In ganz Rheinland-Pfalz, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer schon angekündigt hat. Details sind noch nicht bekannt. Die Stadt Landau verkündet auf jeden Fall weitere Entschärfungen ab kommendem Montag, nachdem sie an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 liegt. Aktuell ist der Wert mit 14,9 notiert. Ab Montag darf also die Innengastronomie wieder öffnen, allerdings ist ein Negativ-Testergebnis weiterhin erforderlich. Es gelten Vorausbuchung, Maskenpflicht bis zum Platz und Kontakterfassung. An einem Tisch sitzen dürfen höchstens fünf Personen aus maximal zwei Haushalten.

Kultureinrichtungen dürfen mit bis zu 100 Zuschauern im Innen- und Außenbereich wieder öffnen. Dazu zählen laut Stadt etwa Kinos, Theater, Kleinkunstbühnen und Konzerthäuser. Für den Sport gilt: Der Probenbetrieb ist im Freien in einer Gruppe von maximal zehn Personen aus verschiedenen Haushalten zuzüglich einer anleitenden Person wieder zulässig. Vollständig geimpfte und nachgewiesen genesene Personen werden nicht mitgezählt.

In SÜW Lockerungen ab Mittwoch

Im Kreis Südliche Weinstraße liegt die Inzidenz bei 23,5. Hier wird es vor Mittwoch, 2. Juni, keine Lockerungen geben, weil der Montag erst der fünfte Werktag in Folge wäre, teilt die Kreisverwaltung mit. Nun soll ja aber ohnehin am Mittwoch die neue Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes greifen. Die Inzidenz im Kreis Germersheim liegt bei 14,7.

Die Gesundheitsämter haben seit Donnerstag 16 neue Covid-19-Fälle in der Südpfalz verzeichnet, davon elf im Landkreis SÜW und der Stadt Landau und fünf im Kreis Germersheim.