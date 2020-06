Bekämpfungsverordnung – was für ein sperriges Wort! Aber wenn Gutes drinnen steht, liest man es gerne. Stück für Stück geht es mit den Lockerungen voran. Handballer, Volleyballer oder Hockeyer dürfen wieder trainieren. Auch Fußballer dürfen zu klassischen Trainingsformen wie „Zweikämpfe üben“ oder Spielsituationen trainieren wie „drei gegen drei“ oder auch „fünf gegen fünf“ zurückkehren. Spiele sind noch untersagt, weil daran mehr als zehn Personen beteiligt wären und der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

Im Freien bis zu 350 Zuschauer gestattet

Und Sportanlagen dürfen auch immer mehr Zuschauer zulassen: Unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen dürfen bei Veranstaltungen im Freien bis zu 350 Personen anwesend sein, in geschlossenen Räumen sind nur 150 Personen zulässig.

Die Entscheidung über die Öffnung der Sportstätte bleibt dem jeweiligen Träger überlassen. Der organisierte Sport in Rheinland-Pfalz, also der LSB und die drei Sportbünde, appellieren an alle Kommunen, die Träger von Sporthallen und Sportplätzen sind, diese für den Sportbetrieb umgehend flächendeckend zu öffnen und nicht wieder mit Beginn der Sommerferien zu schließen.