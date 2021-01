Statt das komplette medizinische Personal als Erstes gegen das Corona-Virus zu immunisieren, arbeitet Deutschland mit fragwürdigen Konzepten. Das könnte die Pandemie langwieriger machen als nötig.

Der Impf-Irrsinn

Zwei Geschichten von vielen. Sie spielen in der Vorderpfalz. Zwei Ärztinnen, die sich in ihrer Praxis das ganze Jahr über bis zur Erschöpfung um die Patienten gekümmert und die Corona-Abstriche abgewickelt haben, liegen schwer krank im Bett. Sie haben sich bei der Arbeit mit Sars-CoV-2 infiziert. Bei der Impfkampagne hätten sie aber nur auf dem Papier zu den Ersten gehört, die immunisiert worden wären. In Wirklichkeit hätten sie sich hinten anstellen müssen. Das ist deutsche Impf-Logik.

