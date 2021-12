Billigheim-Ingenheim/Göcklingen. Der Impfbus macht in diesem jahr noch zweimal Station in der Verbandsgemeinde Landau-Land. Am 22. Dezember gibt es eine Sonderimpfaktion im Bürgerhaus in Billigheim, am 27. Dezember in der Kaiserberghalle in Göcklingen.

„Der Impfbus kommt mit seinem kompletten Equipment, aber geimpft wird in den jeweiligen Hallen, da lässt sich alles besser organisieren“, informierte Bürgermeister Torsten Blank in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates. Geimpft wird jeweils von 9 bis 17 Uhr, „beziehungsweise solange der Impfstoff reicht“, so Blank. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Blank kündigte an, dass es Anfang nächstes Jahres eine weitere Sonderimpfaktion geben wird. Dann im nördlichen Bereich der Verbandsgemeinde. „Vielleicht gelingt es uns sogar, noch eine weitere Impfaktion zu organisieren, wir sind da noch in Gesprächen“, sagte Blank.

Der Bürgermeister appellierte an die Ratsmitglieder und die Ortsbürgermeister, in ihren Gemeinde für das Impfen zu werben. „Es müssen sich möglichst viele impfen lassen, sonst kriegen wir die Pandemie nicht in den Griff“, betonte Blank.