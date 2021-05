Seit 1. Februar ist Marco Antwerpen Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Mit den Roten Teufeln hat der 49-Jährige nach einer Aufholjagd vorzeitig den Klassenerhalt geschafft. Nun geht es an die Planung der nächsten Saison. Geplanter Vorbereitungsstart auf die neue Drittliga-Spielzeit, die am 23. Juli beginnt, ist der 14. Juni.

Was steckt hinter der Schiedsrichterkritik?

In einem großen Interview mit der RHEINPFALZ spricht der in Unna in Nordrhein-Westfalen geborene Ex-Stürmer Antwerpen über seine Wunschspieler für die kommende Spielzeit, über das ganz Besondere beim FCK und über die Menschen in der Pfalz. Wie steht es um die sportliche Zukunft von prägenden Spielern wie Jean Zimmer, Felix Götze und Hendrick Zuck? Ein Gespräch auch über Schiedsrichterkritik, nächtliches Training und Zusammenhalt.

Hier geht es zum ausführlichen Interview mit Marco Antwerpen.