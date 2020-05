IKEA hat angekündigt, die Einrichtungshäuser in Rheinland-Pfalz in dieser Woche wieder zu öffnen. Am Dienstag, 5. Mai, werden in der Niederlassung in Kaiserslautern Einkäufe möglich sein – allerdings unter Regeln, wie das Unternehmen mitteilte:

- Der Zutritt zum Einrichtungshaus wird so gesteuert, dass sich maximal eine Person pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche im Einrichtungshaus aufhält.

- Die Besucher werden auf die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln aufmerksam gemacht.

- Es gelten weitestgehend die bisherigen, regulären Öffnungszeiten – über einzelne lokale Abweichungen informiert IKEA auf der Website.

- Kundenrestaurant, Bistro, Småland sowie alle Spielbereiche bleiben geschlossen.

- Die Maskenpflicht gilt dabei auch für den Besuch im Einrichtungshaus.