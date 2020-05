Die schwedische Möbelkette Ikea hat angekündigt, Einrichtungshäuser in weiteren Bundesländern wieder zu öffnen, dazu zählen auch Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und das Saarland. Bereits seit einigen Tagen können Kunden in NRW in den Ikea-Möbelhäusern einkaufen. Am Montag (4. Mai) öffnen die Einrichtungshäuser in Saarlouis und in Koblenz wieder. Am Dienstag (5. Mai) können Kunden in Kaiserslautern und in Walldorf wieder Möbel und Co. einkaufen. Das Einrichtungshaus in Mannheim hat ab Donnerstag (7. Mai) wieder geöffnet. Das Unternehmen teilt mit, dass die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sind, auf die an den Eingängen hingewiesen wird.

