Sieben bis acht Prozent mehr Einkommen für die knapp vier Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie: Mit dieser Forderungsempfehlung des Gewerkschaftsvorstands startet die IG Metall in die für den Herbst geplante Tarifrunde. Die Empfehlung wird in den kommenden Wochen in den regionalen Tarifkommissionen diskutiert, ehe der Vorstand am 11. Juli die endgültige Forderung bekanntgibt.

Gewerkschaftschef Jörg Hofmann sagte, mit dieser Forderungsempfehlung solle dazu beigetragen werden, angesichts einer hohen Inflationsrate die Kaufkraft der Beschäftigten zu erhalten. Zugleich forderte Hofmann die Politik auf, angesichts massiver Kostensteigerungen die Bürger weiter zu entlasten.