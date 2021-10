Der für die drei Opel-Standorte Kaiserslautern, Rüsselsheim und Eisenach zuständige Bezirksleiter der IG Metall, Jörg Köhlinger, hat seine Kritik an den Umstrukturierungsplänen der Opel-Mutter Stellantis bekräftigt. Das Stellantis-Management agiere völlig intransparent, lege die Karten nicht auf den Tisch. „Damit wird Angst und Misstrauen bei den Beschäftigten geschürt“, sagte Köhlinger der RHEINPFALZ. Stellantis will die Opel-Produktionsstandorte Rüsselsheim und Eisenach aus der Opel Automobile GmbH ausgliedern, was bei Beschäftigten, der Gewerkschaft und der Politik zu Sorge um die Zukunft der Standorte führt. Das Komponentenwerk in Kaiserslautern mit 1500 Mitarbeitern sieht Köhlinger von den Plänen nicht direkt betroffen. Allerdings stelle sich die Frage, ob und in welchem Ausmaß die in Kaiserslautern geplante Batteriezellenfabrik möglicherweise zu Lasten des Komponentenwerkes gehen werde.

Keine Auswirkungen auf die geplante Fabrik in der Westpfalz sieht Köhlinger durch die jüngste Ankündigung von Stellantis, zusammen mit dem koreanischen Unternehmen LG Energy eine Batteriezellenfabrik in den USA errichten zu wollen.

Das vollständige Interview mit Jörg Köhlinger lesen Sie hier