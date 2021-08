Für viele Auto- und Lkw-Fahrer ist sie der Anlaufpunkt in der Region, weil man im Vergleich preislich gut wegkommt: die große Hornbach-Tankstelle am Bornheimer Baumarkt. Ab Montag müssen sie sich andere Zapfsäulen suchen. Denn das Unternehmen modernisiert die Tankstelle und schließt sie dafür. Vom 9. bis 15. August bleibt sie ganz dicht, vom 16. bis 21. August werden die elf Zapfsäulen schrittweise wieder freigegeben, wie Pressesprecher Axel Müller mitteilt. 600.000 Euro lasse sich das Unternehmen die Erneuerung kosten. Unter anderem werden die Zapfsäulen ausgetauscht, sie ermöglichen künftig bargeldlose Bezahlung. Damit sollen Wartezeiten reduziert und Tankstellen-Mitarbeiter im Markt eingesetzt werden können, erklärt Marktmanager Michael Reiland. An vier Zapfsäulen bleibe die persönliche Barzahlung weiterhin möglich. Zudem werden zwei Pkw- und die Lkw-Zapfsäule für Adblue ausgestattet. Das ist ein Mittel zur Abgasnachbehandlung bei Dieselmotoren.