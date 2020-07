Erwartungsgemäß hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Freitag in Teilen von Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem übrigen Rheinland, Baden-Württemberg und Bayern eine Hitzewarnung herausgegeben. Formal bedeutet das, dass bis zu einer Höhe von 400 Metern eine „starke Wärmebelastung“ zu erwarten ist, die der DWD mit einer „gefühlten Temperatur“ von 32 Grad schon am Vormittag gleichsetzt.

Im Laufe des Donnerstags soll die 30-Grad-Marke geknackt werden, wie eine DWD-Meteorologin am Donnerstagmorgen sagte. Es werden Höchstwerte bis an die 32 Grad erwartet. Am Freitag wird es dann noch einmal eine Nummer heißer: In der Vorderpfalz rechnen die Wetterexperten mit rund 37 Grad, an der Saar sogar mit Werten bis 39 Grad. In der Nacht zum Samstag kühlt es sich bis auf 20 Grad ab.

Gewitter und Starkregen möglich

Im Laufe des Samstags wendet sich die Wetterlage nach DWD-Angaben: Eine Kaltfront soll Starkregen, Hagel und schwere Böen mitbringen. „Gewitter wird es auf jeden Fall geben“, sagte die Meteorologin. Dazu werde es heiß und eher schwül mit Temperaturen um die 30 Grad. In der Nacht zum Sonntag sind gebietsweise teils kräftige Gewitter möglich.