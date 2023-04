Am 2. Mai 1998 stand der 1. FC Kaiserslautern vorzeitig als deutscher Meister fest. Im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg siegte der FCK 4:0. Konkurrent FC Bayern München kam in Duisburg nicht über ein 0:0 hinaus. Der FCK hatte damit die Sensation vollbracht. Als Aufsteiger wurden die Roten Teufel Deutscher Meister. Es war nach 1951, 1954 und 1991 der vierte nationale Titel. Vorige Woche nun lud der FCK die Meistermannschaft auf den Betzenberg ein, um gemeinsam das 25-jährige Jubiläum zu feiern. Am 13. Mai beim Heimspiel gegen Arminia Bielefeld treffen sich die Helden von 1998 und werden vor der Partie den Fans im Fritz-Walter-Stadion präsentiert.