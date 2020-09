Ein mutmaßlicher Dieb von Getränkekisten ist am Mittwoch in Lauterecken überführt worden. Der 28-Jährige soll das Diebesgut auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Kofferraum verstaut haben. Als ihn ein Mitarbeiter des Marktes zur Rede stellte, fuhr er lauf Polizei mit dem Auto auf den Beschäftigten zu, sodass diese zur Seite gehen musste. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft genehmigte der Ermittlungsrichter eine Hausdurchsuchung. In der Wohnung konnten die Beamten das Diebesgut sicherstellen. Gegen den Mann wird nun wegen mehrerer Delikte strafrechtlich ermittelt.