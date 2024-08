Am Montag hat ein Brand im Grundwiesenweg in Hambach vier Wohnungen unbewohnbar zurückgelassen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte aus Hambach, Mußbach sowie den innerstädtischen Löschgruppen 1, 2 und 3 waren die Flammen gegen 15 Uhr laut Feuerwehr von einer Garage eines Mehrparteienhauses aus bis ins Dachgeschoss übergegangen und griffen bereits auf eine benachbarte Garage über. Die Wehr startete unverzüglich mit den Löscharbeiten, wobei die Straße gesperrt werden musste. Ein Team der Stadtwerke machte sich vor Ort daran, das Haus vom Stromnetz zu trennen, was wegen der zusammenhängenden Dachfreileitungen nicht nur aufwendig gewesen sei, sondern kurzzeitig die Abstellung der Stromversorgung bei bis zu 150 Kunden erfordert habe, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Mück auf Anfrage mitteilt. „Die Häuser hängen zusammen, deshalb mussten wir die Verbindung erst trennen und die übrigen Kunden dann wieder anschließen.“ Am späten Nachmittag waren die Trennstellen gelegt, nur die direkten Häuser im Umfeld mussten noch etwas länger auf Strom warten. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von mindestens 500.000 Euro. Drei Personen wurden durch Rauch leicht verletzt, die Hausbewohner kamen bei Bekannten unter. Ein Feuerwehrmann wurde auf der Drehleiter plötzlich ohnmächtig und kam zur Abklärung ins Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unklar, Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.