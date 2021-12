Die Edenkobener Polizei hat am Mittwochnachmittag anderthalb Stunden den Verkehr auf der A65 kontrolliert und dabei ein Augenmerk auf Handysünder gelegt. Eine Zivilstreife überwachte den Bereich zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Süd und Rohrbach in beide Fahrtrichtungen. Hierbei fielen drei Fahrer auf, die bei Regenwetter und schlechter Sicht während der Fahrt ihr Mobiltelefon unerlaubt benutzten, wie die Polizei berichtet. Checkt man bei einer Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern drei Sekunden lang seine Nachrichten auf dem Smartphone und ist dadurch mit dem Blick nicht beim Verkehrsgeschehen, legt man in dieser Zeit einen 100 Meter langen „Blindflug“ zurück, mahnt die Polizei. Alle drei Fahrer erwartet ein Bußgeld von je 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.