Über 6600 Läufer und Läuferinnen starten am Donnerstagabend beim dm-Firmenlauf Südpfalz. Damit stellen sie einen neuen Rekord in puncto Teilnehmerzahl auf und beweisen, wie wettergefeit Landau ist. Die Warnungen vor Gewitter und Starkregen konnten dem sportlichen Kampfgeist nichts anhaben. 290 Unternehmen sind auf der 5,3 Kilometer langen Strecke durch die Wohngebiete und Weinberge im Nord-Westen Landaus vertreten. Das größte Team stellt erneut der Titelsponsor, dm-drogerie-markt, mit 366 Teilnehmern, dicht gefolgt von den Diakonissen Bethesda Landau und APL Landau. Der erste Startschuss fällt um 18.30 auf dem alten Messplatz, Zieleinlauf in „An 44“. Dort stehen anlässlich des Stadtjubiläums 750 Jahre Stadtrechte unter anderem viele Gläser Weinschorle vom Deutschen Weintor bereit. Die sportliche Großveranstaltung geht zum neunten Mal in Landau über die Bühne.