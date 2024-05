Die Rhein-Neckar Löwen haben das letzte Heimspiel der Saison in der SAP-Arena vor 12.333 Zuschauern mit 21:34 (11:19) gegen den deutschen Meister SC Magdeburg verloren. Magdeburg ließ keinen Zweifel aufkommen, war von Beginn an dominant. In der Partie hatte Löwen-Legende Uwe Gensheimer seinen letzten Auftritt als Spieler. Bereits in der dritten Minute verwandelte er einen Siebenmeter. Kurz vor der Pause traf er mit einem Trickwurf. Für das 17:23 zeichnete er ebenfalls mit einem Siebenmeter verantwortlich. Die Zuschauer feierten Gensheimer, der seine Mannschaft noch einmal als Kapitän auf das Feld führte. „Uwe, Uwe“ sangen sie die letzten Minuten. Das letzte Tor schenken die Magdeburger dem Linksaußen. Bei 59:09 wurde die Uhr angehalten, die Spieler beider Mannschaften applaudierten dem 37-Jährigen für eine große Karriere.