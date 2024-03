In der Pfalz und der Region gibt es neue Sterne-Restaurants. Am Dienstagabend wurde der Guide Michelin 2024 vorgestellt und bekannt gegeben, welche Betriebe sich in diesem Jahr mit einem oder mehreren Sternen schmücken dürfen. Neu auf der Liste der Pfälzer Sterne-Restaurants sind der „St. Laurentiushof – Schockes Küche“ in Birkweiler (Kreis Südliche Weinstraße) sowie das „irori“ im Neustadter Ortsteil Diedesfeld.

Damit hat Neustadt nun wieder ein Sterne-Restaurant, nachdem das „Urgestein“ zum Jahreswechsel seine Türen geschlossen hat. Bis dahin war es zehn Jahre lang das einzige Sterne-Restaurant in Neustadt. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ im Dezember sagten die Betreiber, dass vor allem die steigenden Kosten für Löhne und Lebensmittel der Grund für die Schließung seien. Die „Alte Pfarrey“ aus Neuleiningen (Kreis Bad Dürkheim) hat sogar 16 Jahre in Folge einen Michelin-Stern erhalten, aber ebenfalls zum neuen Jahr geschlossen.

Einziges Zwei-Sterne-Restaurant in der Pfalz

Demnach bleiben sieben Spitzenköche in der Pfalz, die ihre Michelin-Sterne verteidigt haben. Das einzige Zwei-Sterne-Restaurant der Pfalz ist weiterhin das „L.A. Jordan“ im Hotel Ketschauer Hof in Deidesheim mit Küchenchef Daniel Schimkowitsch. Dieser hat sich im vergangenen Jahr von einem auf zwei Sterne gesteigert und konnte das Niveau auch in diesem Jahr halten.

Über jeweils einen der begehrten Michelin-Sterne konnten sich – wie im Vorjahr – außerdem folgende Pfälzer Restaurants freuen: Das „Borst“ im südwestpfälzischen Maßweiler, das „Intense“ in Wachenheim und der „Schwarze Hahn“ in Deidesheim im Kreis Bad Dürkheim. Ihren Stern behalten konnten weiterhin das „Schwarz Gourmet“ in Kirchheim an der Weinstraße, der „Admiral“ in Weisenheim am Berg (beide Kreis Bad Dürkheim) sowie die „Brasserie“ in Pirmasens.

23 Sterne-Restaurants landesweit

Ein Drei-Sterne-Restaurant gibt es nach wie vor keines in der Pfalz. Dafür finden sich gleich zwei Betriebe mit drei Sternen im Norden von Rheinland-Pfalz, genau genommen im Kreis Bernkastel-Wittlich: Das „Waldhotel Sonnora“ in Dreis und das „schanz.restaurant“ in Piesport. Zudem gibt es weiterhin zwei Restaurants mit jeweils zwei Sternen, das „Steinheuers Restaurant Zur Alten Post“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler und das „Purs“ in Andernach.

Über einen neuen Stern dürfen sich in Rheinland-Pfalz außerdem der „Meisenheimer Hof“ in Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach), das „Yoso“ in Andernach und das „Restaurant Brogsitter – Historisches Gasthaus Sanct Peter“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler freuen. Damit gibt es in Rheinland-Pfalz 23 Sterne-Restaurants. Drei Lokalen wurde ein Stern gestrichen.

Bei den Nachbarn im Saarland hat sich am Sternenhimmel nicht viel verändert. Nach wie vor bleibt das „Victor’s Fine Dining by Christian Bau“ in Perl im Kreis Merzig-Wader das einzige Gourmet-Restaurant des Saarlands mit drei Sternen. Zudem stehen aus dem Saarland weiter die Zwei-Sterne-Restaurants „Esplanade“ und „Gästehaus Klaus Erfort“ in Saarbrücken sowie das „Louis Restaurant“ in Saarlouis auf der Liste des Guide Michelin. Neu mit einem Stern geehrt wurde das „midi“ in St. Ingbert.

In Karlsruhe kann im „sein“ auf Zwei-Sterne-Niveau gegessen werden. Das „zeit|geist“ in Weingarten (Kreis Karlsruhe) hat seinen Stern hingegen aberkannt bekommen, weil es inzwischen ein anderes Konzept verfolgt.

So viele Sterne vergeben wie noch nie

Hinter dem „Guide Michelin“ steht der gleichnamige französische Reifenhersteller. Der Restaurantführer vergibt seine Sterne für hervorragende Restaurants. Bundesweit erhielten dieses Mal 340 Restaurants einen oder mehrere Sterne. Direktor des Guide Michelin für Deutschland und die Schweiz, Ralf Flinkenflügel, sagt: „Es gab noch nie so viele Sterne – gerade in Anbetracht der Situation nicht. Wir sind selbst erstaunt über den neuen Rekord.“

Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. Auf der Suche nach den besten Adressen fürs Essen sind erfahrene, internationale Tester anonym im Einsatz. Der Vergabe der Sterne liegt ein einheitliches Bewertungssystem zugrunde. Als Kriterien gelten unter anderem die Qualität der Produkte, eine persönliche Note, das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie eine auf Dauer gleichbleibende Qualität.