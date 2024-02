„Outdoor Gallery“ – so bezeichnet der Künstler Hermann Weber die großformatigen Plakate an seiner Hofmauer direkt an der Berger Ludwigstraße. Die Arbeiten beschäftigen sich mit den Themen Umweltschutz und Artensterben. Drei der vier Plakate, die der Künstler vor seinem Anwesen in Berg aufgehängt hat, wurden mutwillig zerstört. Nicht zum ersten Mal wurde Webers Werk Opfer von Vandalismus. Mehr dazu lesen Sie hier.