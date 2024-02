Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Outdoor Gallery“ – so bezeichnet der Künstler Hermann Weber die großformatigen Plakate an seiner Hofmauer direkt an der Berger Ludwigstraße. Die Arbeiten beschäftigen sich mit den Themen Umweltschutz und Artensterben. Drei der vier Plakate wurden mutwillig zerstört. Nicht zum ersten Mal wurde Webers Werk Opfer von Vandalismus.

Man muss es fast zwangsläufig als sinnbildlich bezeichnen, dass die vier großen Plakate, die Hermann Weber an die Mauer seines Anwesens geklebt hat, beschädigt