Für eine große Grenzkontrolle hatten sich am Donnerstag die Polizeidirektion Landau, die Bundespolizei und die Polizei Baden-Württemberg zusammengeschlossen.Mit über 20 Beamten hatten sie die Grenzübergänge Schweigen-Rechtenbach und Neulauterburg im Blick. Von 10 bis 17 Uhr wurden 122 Fahrzeuge rausgezogen. Der Kontrollschwerpunkt lag auf der Bekämpfung der Unfallursache Alkohol und Drogen sowie der Eigentumskriminalität. Einbrecher- und Betrügerbanden sind immer wieder im Grenzland aktiv. Bilanz: Die Polizei erwischte sechs Fahrer, die berauscht hinterm Steuer saßen. Ein Fahrer hatte ein Butterflymesser im Auto. Damit hatte er gegen das Waffengesetz verstoßen. Ein Fahrer war ohne Versicherungsschutz unterwegs. Zwei Personen gingen der Polizei ins Netz, die wegen offener Haftbefehle zur Fahndung ausgeschrieben waren. In beiden Fällen wurde der ausstehende Geldbetrag bezahlt und die Haft so abgewendet.