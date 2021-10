An den QR-Codes der Luca-App kommt kaum noch vorbei, wer die Gastronomie oder Veranstaltungen besuchen will. Doch gut ein halbes Jahr nach der nahezu flächendeckenden Einführung der Smartphone-Anwendung fällt die Bilanz ernüchternd aus. Die heillose Zettelwirtschaft, die zuvor herrschte, ist zwar beseitigt. Doch eine Abfrage bei den Gesundheitsämtern in der Pfalz hat ergeben, dass die digital erfassten Kontaktinformationen bislang kaum eine Rolle gespielt haben, wenn es darum geht, nach einem Corona-Fall Infektionsketten nachzuverfolgen und zu durchbrechen.

