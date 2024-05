Schwere Unwetter zogen am Montagabend über Teile des Südwesten hinweg. Im Landkreis Heilbronn wurde die Gemeinde Gemmingen schwer getroffen. Starkregen überflutete großflächig die Straßen im Ortsgebiet. Auch Gewitter und Hagel mit bis zu zwei Zentimeter Korngröße prasselte nieder. Für die Kanalisation waren die Wassermassen von rund 50 Litern innerhalb weniger Minuten zu viel: Das braune Regenwasser floss durch die Straßen der Gemeinde und stand teilweise über 50 Zentimeter hoch. Auch auf den Umgehungsstraßen war kurzzeitig Land unter, da Schlamm vom Acker auf die Fahrbahn gespült wurde.

Feuerwehren waren vielerorts im Dauereinsatz, um die Schäden zu beseitigen. Eine erste Bilanz von Einsatzleiter Steffen Ebert am Abend: 15 Keller und Tiefgaragen wurden überflutet und eine Autofahrerin musste aus ihrem Wagen befreit werden – sie war von den Wassermassen auf der Straße umgeben.

24 Stunden soll es laut Ebert dauern bis der gröbste Schmutz in Gemmingen weg ist. Die Aufräumarbeiten würden aber wohl noch Tage in Anspruch. Am Abend haben bereits Nachbarn, deren Häuser höhergelegen oder nicht betroffen waren, ihre Hilfe angeboten. Der Gesamt-Schaden soll sich auf eine sechsstellige Summe belaufen. Im Wochenverlauf warnt der Wetterdienst weiterhin vor Unwettern.