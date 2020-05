Die Luft in rheinland-pfälzischen Städten ist in den vergangenen Wochen besser geworden. An zahlreichen Messstellen zeigten sich nach Angaben des Landesamtes für Umwelt in Mainz rückläufige Werte von Stickstoffdioxid (NO 2 ). Da sich die Wetterlage im März und April dieses Jahres – also während der Pandemie – mit der im Vorjahreszeitraum vergleichen lässt, spricht die Behörde von einem gewissen „Corona-Effekt“ auf die Luft. Sie betont aber auch, dass andere Faktoren mit hineinspielen, wie etwa umgerüstete oder neue Stadtbusse. Und noch sei die Datenlage auch nicht gerade üppig.