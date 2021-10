Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn entdeckten am Mittwochnachmittag, 6. Oktober, eine verdächtige Substanz in der St.Ingberter Bahnhofsunterführung. Weil eine Verseuchung mit Flusssäure befürchtet wurde, löste die Leitstelle Alarm für ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus. Die Feuerwehr und eine Gefahrstoffeinheit kamen zum Einsatz. Die Bundespolizei riegelte die Unterführung ab. Einsatzkräfte unter Atemschutz entfernten die Verunreinigung mit Wasser, verdünnten die Substanz und reinigten den betroffenen Bereich großflächig.