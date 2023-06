Aufgrund eines Gasaustritts in der Sedanstraße in Ludwigshafen-Friesenheim kommt es am Donnerstagmorgen durch die Einsatzfahrzeuge zu Verkehrsbehinderungen auch in der Sternstraße. Ein Bagger habe um 8.20 Uhr bei Arbeiten an der Straße eine Leitung beschädigt. Das Gas strömte in ein Haus, in dem sich zu dieser Zeit laut Feuerwehr keine Menschen befanden. Umliegende Häuser wurden evakuiert. Die Technischen Werke stellten das Gas ab und reparieren jetzt die Leitung. Die Feuerwehr belüftet die betroffenen Gebäude. Verletzt wurde niemand.