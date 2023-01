Wegen eines Gasautstritts am Mittwochabend in einem Wohnhaus in Ludwigshafen-Friesenheim sind mehrere Gebäude geräumt und die Erasmus-Bakke-Straße gesperrt worden. Wie Feuerwehr mitteilte, entdeckten die Einsatzkräfte eine geringe Leckage im Bereich der Gaszuleitung im Keller des Hauses. Aus Sicherheitsgründen sei das betroffenen Gebäude sowie die angrenzenden Bereiche geräumt worden. Auch die Straße musste gesperrt werden. Mitarbeiter der Technischen Werke Ludwigshafen dichteten die Gasleitung vorsorglich ab. Nachdem in den Räumlichkeiten keine erhöhten Werte festgestellt wurden, konnte laut Feuerwehr der betroffene Bereich für den Verkehr wieder freigeben werden.