Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will 62 seiner 172 Filialen schließen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen. Welche Häuser betroffen sind, darüber wurde zunächst nichts bekannt. Eine entsprechende Vereinbarung mit Betriebsrat und Gewerkschaften solle noch an diesem Donnerstagabend unterschrieben werden. Zuvor berichteten RTL/ntv und der „Kölner Stadt-Anzeiger“ über die Pläne. Die Kette ist in der Pfalz in Speyer und Landau vertreten. Sie unterhält außerdem Geschäfte in Mannheim, Heidelberg, Worms und Mainz.