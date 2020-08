Das Verbandspokalfinale des Südwestdeutschen Fußballverbandes wird am Samstag, 22. August, um 16.45 Uhr im Stadion Husterhöhe in Pirmasens angepfiffen. Das hat der Verband am Donnerstag mitgeteilt. Auf den Spielort hatten sich zuvor die drei noch im Pokal befindlichen Teams verständigt. Karten für die Partie wird es wegen der Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie keine im Verkauf geben. Die ARD wird den mittlerweile fünften Finaltag der Amateure von 14.30 bis 19.55 Uhr in einer Livekonferenz übertragen. 19 von 21 Landespokal-Endspielen werden am 22. August ausgetragen. Das Finale im Bayerischen Fußball-Verband kann erst später gespielt werden, da der Spielbetrieb in Bayern erst ab 1. September 2020 erlaubt ist. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt hat den Landespokalwettbewerb abgebrochen.

Im Südwesten wird am Samstag, 15. August, zunächst das ursprünglich für 25. März vorgesehene Halbfinal-Stadtderby zwischen dem Verbandsligisten SV Morlautern und dem Drittligisten 1. FC Kaiserslautern nachgeholt. Der Sieger dieser Partie trifft am 22. August im Endspiel auf den Oberliga-Aufsteiger SV Alemannia Waldalgesheim.