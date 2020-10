Der FV Dudenhofen steht zumindest für einen Tag auf Platz zwei in der Süd-Staffel der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Die Vorderpfälzer gewannen am Samstag dank einer Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel mit 2:1 (0:1) bei Hertha Wiesbach. Vor 300 Zuschauern trafen in der 64. Minute Kevin Hoffmann per Elfmeter – Michael Bittner war gefoult worden – und Julian Scharfenberger gleich nach Wiederanpfiff für die Römerberger. „Ich bin stolz, wie das Team im zweiten Durchgang zurückgekommen ist und hier den Dreier geholt hat“, sagte FVD-Coach Steffen Litzel.

Der TuS Mechtersheim verlor sein Heimspiel gegen den FV Diefflen mit 0:2 (0:0). TuS-Trainer Ralf Schmitt sprach von einem verdienten Sieg der Gäste, denen er das galligere Spiel bescheinigte: „Sie wollten den Sieg einfach mehr als wir. Erst nach dem 0:2 hat sich meine Mannschaft aufgebäumt und zu ihrem Spiel gefunden.“