Der Andrang der Kunden bei den wiedereröffneten Friseurläden in Rheinland-Pfalz ist nach sechs Wochen Corona-Zwangspause groß: „Alle Kollegen melden volles Haus“, sagte der Vorsitzende Landesinnungsmeister beim Landesverband Friseure und Kosmetik Rheinland, Guido Wirtz, am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Körperich (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Viele Betriebe seien bereits für zwei Wochen komplett ausgebucht. Die Kunden seien „sehr froh“, dass sie wieder kommen könnten.

Weiter Umsatzeinbußen für Friseure

Der Betrieb unter strengen Hygieneauflagen sei allerdings „eine große Herausforderung“, sagte Wirtz. Bei jedem Handgriff zwischen Waschen, Schneiden und Föhnen müsse man an das Desinfizieren denken. Zudem müssten Arbeitsplätze ständig gereinigt und der Laden regelmäßig gelüftet werden. „Wenn wir das aber ein paar Tage gemacht haben, werden wir uns daran gewöhnt haben.“ Er ging davon aus, dass die Auflagen für Friseure bis Ende des Jahres bestehen blieben.

Auch wenn jetzt der Ansturm groß sei, gingen die Umsatzeinbußen bei den Friseuren weiter: Wegen der Abstandsregeln könnten im Schnitt rund ein Drittel weniger Kunden bedient werden. Dennoch sei die Lage deutlich besser als in den vergangenen Wochen. „Wir sind froh, dass es wieder los geht“, sagte Wirtz, der selbst einen Salon in Körperich betreibt.

