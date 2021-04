Friedhelm Funkel soll den 1. FC Köln zum Klassenerhalt in der Bundesliga führen. Wie der Kub am Montag mitteilte, folgt der 67 Jahre alte Trainerroutinier auf Markus Gisdol (51), von dem sich der FC nach der 2:3-Niederlage gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag getrennt hatte. Funkel war bereits von Februar 2002 bis Oktober 2003 für den Geißbock-Verein tätig gewesen. Er war nach seiner Beurlaubung beim damaligen Bundesligisten Fortuna Düsseldorf Anfang 2020 zuletzt länger als ein Jahr ohne Trainerjob.