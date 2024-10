Die Judofrauen des JSV Speyer sind wieder deutscher Mannschaftsmeister. Bei der Bundesligaendrunde am Samstag in Wiesbaden entthronten sie in der Neuauflage des Finales von 2023 den Dauerrivalen TSG Backnang mit 10:4. Mit diesem Ergebnis setzte sich Speyer zuvor schon gegen Hertha Walheim durch.