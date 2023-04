Der überraschende Auftritt von Uli Hoeneß beim Training seiner Krisen-Bayern fachte die Spekulationen um die Zukunft von Vorstandsboss Oliver Kahn nur weiter an. 15 Minuten lang diskutierte Ehrenpräsident Hoeneß am Mittwoch vor der Übungseinheit mit Cheftrainer Thomas Tuchel und setzte damit womöglich ein Zeichen, dass er die Lage beim deutschen Fußball-Rekordmeister wieder verstärkt selbst in die Hand nimmt. Kahn ließ sich später auch für wenige Minuten am Rasen blicken, beobachtete kurz die Vorbereitung der Münchner Stars auf das Spiel gegen Hertha BSC am Sonntag. Medienberichten vom Mittwoch zufolge wackelt Kahns Posten immer stärker. Nach dem Aus im DFB-Pokal und der Champions League sowie dem Verlust der Tabellenführung ist die Führungsriege um den ehemaligen Nationaltorhüter besonders in den Fokus gerückt. Wie der TV-Sender Sky und das Sportportal „ran.de“ berichteten, ist Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann ein aussichtsreicher Kandidat für Kahns Nachfolge. Demnach sollen sogar bereits Gespräche stattgefunden haben.