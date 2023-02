Durch ein spätes Tor von Dennis Krob in der 90. Minute hat der FK Pirmasens am Freitagabend mit 2:1 (0:0) gegen den FC Arminia Ludwigshafen gewonnen und damit in der Fußball-Oberliga die Aufstiegsrunde erreicht. Niklas Doll hatte per Handelfmeter das 1:0 erzielt (74.), Alexander Biedermann gelang in der 87. Minute der Ausgleich für die Gäste.