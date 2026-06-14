Wegen eines Brandes an einem Zug ist am Freitag gegen 13.10 Uhr die Feuerwehr alarmiert worden. Wie diese mitteilt, war ein Lokführer mit einer S-Bahn auf Dienstfahrt von Neustadt in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Fahrgäste befanden sich nicht in dem Zug. Auf Höhe des Mußbacher Baggerweihers bemerkte der Mann eine Rauchentwicklung am Federspeicher des Fahrzeuges und setzte über die Leitstelle der Deutschen Bahn einen Notruf ab. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte begann er mit einem Feuerlöscher mit den Löscharbeiten. Die Feuerwehr führte diese laut Mitteilung mit einem handgeführten Strahlrohr fort und kühlte den Federspeicher weiter ab. Während des laufenden Einsatzes war die Stromzufuhr abgeschaltet. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher, bis der Fahrstrom wieder zugeschaltet war. Im Anschluss konnte die S-Bahn ins Depot gefahren werden. Verletzt wurde niemand. Wegen des Einsatzes musste die Strecke gesperrt werden und es kam zu Störungen im Zugverkehr. Im Einsatz waren der Löschzug Mußbach sowie die Löschgruppen Königsbach und Gimmeldingen mit rund 40 Wehrleuten.