Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Rheinauen haben die Stiefel von Hunderten Kindern gefüllt. Die Waldseer Wehr hat für ihre Nikolaus-Aktion 459 Anmeldungen bekommen. Die Kameraden haben mit so einer großen Anzahl nicht gerechnet und sind unglaublich dankbar für die durchweg positive Resonanz. Mitorganisator Nico Hartmann berichtete, dass alle Eltern bei der Anmeldung einen netten Satz hinzugefügt und erzählt haben, wie sehr sich die Kinder auf die Überraschung freuen. „Es ist toll zu sehen, wie man mit wenig Aufwand doch so viel erreichen kann“, sagte der 28-Jährige. Die Wehr finanzierte die Aktion aus der Mannschaftskasse. In Altrip gab es eine ähnliche Aktion.

Fast in jeder Straße unterwegs

Am Samstagabend trafen sich 16 Waldseer Kameraden im Feuerwehrgerätehaus zur Vorbereitung. Damit dort genug Platz war, um die Corona-Abstandsregeln einzuhalten und die Bollerwagen mit den klassischen Nikolaus-Gaben und einer Feuerwehr-Postkarte zu richten, wurden die Fahrzeuge aus der Halle gefahren. Ab 22 Uhr liefen die Wehrleute in Zweier-Teams durch Waldsee. Sie seien in 95 Prozent der Straßen unterwegs gewesen, sagte Hartmann. Um nicht kreuz und quer laufen zu müssen, haben die Kameraden das Dorf in Bereiche eingeteilt, um die sich je ein Team kümmerte.

Corona habe die Organisation, die unzählige Stunden in Anspruch genommen hat, nicht einfacher gemacht, sagte Hartmann. Die Wehrleute kommunizierten hauptsächlich über Whatsapp. Trotz der Umstände, dass die Kameraden wegen der Pandemie nicht in größeren Gruppen unterwegs sein und danach noch zusammensitzen konnten, hatten sie Spaß. Denn ihr Ziel haben sie erreicht: Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, als sie die gefüllten Stiefel entdeckten.