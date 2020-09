Nicht schlecht staunten die Autofahrer am Feuerberg, als ihnen am Dienstag gegen 11 Uhr ein Pferd und ein Pony entgegen kamen. Die Tiere liefen auf der B 37 in Richtung A 650. Mehrere Anrufer verständigten die Polizei: Doch die Beamten mussten nicht ihre Fähigkeiten als Pferdeflüsterer ausprobieren: Der Besitzer der Tiere hatte das Fehlen seiner Tiere bemerkt. Nach kurzer Suche entdeckte er seine ausgebüxten Tiere in der Nähe der Anschlussstelle der A 650 und beendete ihren Ausflug: Pferd und Pony seien wohlauf, berichtete die Polizei.