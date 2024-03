Nachdem ein Feuer in der Carlsberger Kirche am Montagnachmittag schwere Schäden angerichtet hat, ist das seither versiegelte Gotteshaus am Freitag von Fachleuten der Kriminalpolizei untersucht worden. Eine offizielle Aussage der Behörden zum Ergebnis steht bislang aus und wird wohl erst am Montag veröffentlicht. Nach Angaben des Bistums gehen die Ermittler nun aber tatsächlich davon aus, dass sie es mit einer Brandstiftung zu tun haben. Freigegeben werde die Kirche wohl erst nächste Woche.