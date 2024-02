Ein Brand in der katholischen Kirche in Carlsberg hat am Montagnachmittag einen Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr ausgelöst. 57 Rettungskräfte in 17 Fahrzeugen sind nach dem Alarm um 15.22 Uhr zum Gotteshaus ausgerückt. Der Brand ist gleich links neben der Haupteingangstür ausgebrochen, wo auch viele Kerzen standen. Laut dem Wehrleiter der Verbandsgemeinde Leiningerland, Markus Ittel, ist der Beichtstuhl nur noch Asche. Der Innenraum der Kirche sei von Ruß und Löschwasser mitgenommen. Über die Schadenshöhe könne er keine Angaben machen, wobei der ideell-kulturelle Verlust vermutlich größer sei als der finanzielle. Die Einsatzkräfte haben aufgrund der großen Rauchentwicklung einige der schönen Fensterscheiben kaputtschlagen müssen, um für bessere Belüftung zu sorgen. Anschließend wurde der Sakralbau versiegelt. Die Kriminalpolizei wird die Örtlichkeit am Dienstag untersuchen, um festzustellen, ob nur eine Kerze umgefallen war oder Brandstiftung vorliegt.