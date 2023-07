Der 1. FC Kaiserslautern hat diese Woche auf den beiden Trainingsplätzen und dem Feld im Fritz-Walter-Stadion einen neuen Rollrasen verlegt. Auf dem schmucken neuen Trainingsplatz erhöht Trainer Dirk Schuster die Schlagzahl. Am Montag stand der Leistungstest auf dem Programm sowie an den darauffolgenden Tagen auch die vom Deutschen Fußball-Bund vorgegebenen medizinischen Untersuchungen.

Neue Spieler im zweiten Trainingslager?

Der Feinschliff folgt in einem weiteren, viertägigen Trainingslager. Da hofft Schuster, den ein oder anderen neuen Spieler im Training zu haben. Schuster bekräftigte nochmals, dass er einen defensiven Mittelfeldspieler sucht, der positionsgetreu verteidigt sowie spielerische Impulse im Spiel nach vorne setzen kann.

Über neue Satzung soll abgestimmt werden

Während das Management und das Trainerteam den Spielermarkt sondieren, hat der Vorstand des FCK e.V. im Hintergrund die Vereinssatzung erneuert. Die aktuelle Satzung datiert aus dem Jahre 2018 und ist somit noch vor der im Jahr 2018 beschlossenen und vollzogenen Ausgliederung des Lizenzspielerbereichs in die 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co KG. Die verschiedenen Anpassungen sollen nun am Sonntag ab 11 Uhr im Fritz-Walter-Stadion den Mitgliedern vorgestellt und im Anschluss darüber abgestimmt werden.