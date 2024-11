Die Partie wird zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten, der aus Kaiserslautern eine Weltkarriere startete. Miroslav Klose , der beim FCK den Sprung zum Profi schaffte, steht als Trainer der Nürnberger an der Seitenlinie. Der Weltmeister von 2014 ist mit den Franken auf dem Weg nach oben, in den zurückliegenden vier Partien sammelte der FCN zehn Punkte und ist Tabellensechster.

Mit emotionalem Rückenwind nach drei ungeschlagenen Spielen zuletzt, aber mit personellen Sorgen bereiten sich die Zweitliga-Profis des 1. FC Kaiserslautern auf das Ligaspiel beim 1. FC Nürnberg am Freitag (18.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) vor. Hendrick Zuck (Aufbautraining), Jannis Heuer (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Marlon Ritter , Jean Zimmer , Philipp Klement (alle haben muskuläre Probleme) sind aktuell nicht einsatzbereit. Almamy Touré ist zwar wieder in den Übungsbetrieb eingestiegen, für die Partie in Nürnberg aber noch keine Option.

