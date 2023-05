Mal wieder eine wilde Schlussphase am Betzenberg. Der 1. FC Kaiserslautern hat am Samstag 1:2 gegen Arminia Bielefeld verloren. Unter den Augen von Otto Rehhagel und der Spieler, die 1998 sensationell als Aufsteiger die Meisterschale der Fußball-Bundesliga gewannen, zeigten die aktuellen Rote Teufel gegen den Abstiegskandidaten wahrlich keine Gala – aber zumindest mal wieder Moral. Kurz vor Schluss gelang Lex-Tyger Lobinger nach Vorlage von Philipp Klement der Ausgleich, doch in der achten Minute der Nachspielzeit erlebten die Lauterer die kalte Dusche. So ging der Empfang der Meisterhelden doch noch daneben. Zum Nachlesen: Der Liveblog.