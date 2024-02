Friedhelm Funkel hat nach der Niederlage des FCK gegen den Karlsruher SC am vergangenen Samstag die Zügel angezogen. Diese Woche mussten die Spieler die Komfortzone verlassen. Funkel erhöhte die Intensität im Training. Denn am Samstag in Rostock (13 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) wird seine Mannschaft auf einen Gegner treffen, der eine Menge Körperlichkeit mitbringe, sagt Funkel. „Wir müssen dort ein anderes Gesicht zeigen. Ich glaube, dass die Mannschaft das verstanden hat. Die Frustration nach dem Spiel gegen Karlsruhe war sehr, sehr groß. Ich habe erkannt, dass wir mehr tun müssen. Wir müssen in Rostock dagegenhalten“, erläuterte Funkel.

Funkel erwartet richtige Einstellung

Der 70 Jahre alte FCK-Trainer nimmt seine Spieler in die Pflicht. „Die Spieler sind in der Bringschuld, eine andere Leistung zu bringen. Entscheidend ist immer noch auf dem Platz, das ist ein Spruch von Otto Rehhagel, aber die Jungs haben ihre Lehren gezogen“, sagt Funkel. Er erwarte die richtige Einstellung auf den Platz gegen Rostock. Und auch, dass die Spieler mehr Körperlichkeit zeigen. Im Grunde sind es die sogenannten Betze-Tugenden, die Funkel entfachen will – ja muss. „Ich glaube, dass der Einzelne sich mit der Situation beschäftigt. Ein Traditionsverein wie der FCK muss in der 2. Liga bleiben“, sagt Funkel.

Suche nach Führungsspielern

Dafür aber müssten die Spieler aus sich herausgehen. „Ich habe eine richtig brave Mannschaft, die sehr umgänglich und kommunikativ ist“, lobt und bemängelt Funkel diese Tatsache zugleich. Im Abstiegskampf müsse die Mannschaft auch einmal dreckig spielen, ohne aber unfair oder verletzend zu sein. Dafür aber braucht Funkel Spieler, die diese Charaktereigenschaft mitbringen. „Es wird sich in den nächsten Spielen herausstellen, wer die Führungsspieler sind, es muss schnellstmöglich passieren, dass der ein oder andere auch mal unangenehm wird“, sagt Funkel. .

In Rostock wird der FCK-Coach auf Philipp Hercher, Philipp Klement, Hendrick Zuck und Frank Ronstadt weiter verzichten müssen. Laut FCK werden fast 1500 Fans die Roten Teufel an der Ostsee unterstützen.