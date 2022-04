Kapitän Jean Zimmer (28) hat beim Fußball-Drittliga-Zweiten 1. FC Kaiserslautern am Donnerstag erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert. Der Außenbahnspieler pausierte in den vergangenen Monaten wegen einer langwierigen Darmerkrankung. Ein Einsatz an diesem Freitag (19 Uhr, Magenta Sport, Liveblog bei rheinpfalz.de) im Auswärtsspiel der Lauterer bei den Würzburger Kickers dürfte für Zimmer aber angesichts der langen Pause noch zu früh kommen. Nach RHEINPFALZ-Informationen wird er nicht im Kader stehen, der sich diesmal erst am Spieltag auf den Weg nach Unterfranken macht.

